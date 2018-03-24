انخفاض أسعار المعادن لأدنى مستوياتها بسبب مخاوف من حرب تجارية أمريكية صينية

هبطت أسعار المعادن الصناعية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها في بضعة أشهر مع تصاعد خطر حرب تجارية عالمية بين الصين وأمريكا، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

ويخطط ترامب لفرض تلك الرسوم بسبب ما يقول إنه اختلاس للملكية الفكرية الأمريكية، لكنه لن يفعل ذلك إلا بعد فترة تشاور 30 يوما تبدأ حال نشر قائمة بالمنتجات.

وأثارت التوترات المتزايدة حالة من الذعر في الأسواق المالية مع توقع المستثمرين عواقب وخيمة إذا بدأت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في إقامة حواجز تجارية.

وهبطت أسعار النحاس والألومنيوم والزنك في سوق لندن إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر، بينما تراجع النحاس في بورصة شنغهاي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2017، لكنه قلص بعض خسائره قرب نهاية جلسة التداول في آسيا.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5% عند 6660 دولارا للطن، بعد أن هوت إلى أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 6623.50 دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين تخطط لإجراءات ضد واردات أمريكية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، للرد على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

وامتدت موجة المبيعات إلى النيكل والزنك، وهما مكونان في صناعة الصلب، وأنهت عقود النيكل جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.8% إلى 12950 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ أوائل فبراير، في حين أغلقت عقود الزنك منخفضة 0.5% إلى 3217 دولارا للطن بعد أن هبطت لأدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

وأغلقت عقود الألومنيوم منخفضة 1.2% عند 2050.50 دولار للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وهبطت عقود الرصاص 1.1% لتغلق عند 2341 دولارا للطن، بينما تراجعت عقود القصدير 0.5% إلى 20750 دولارا للطن.

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