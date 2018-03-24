الانتصارات أجبرت المسلحين على الخروج .. بوابة الأهرام تنشر أبرز محطات المصالحة الوطنية في سوريا| صور

كشف مصدر ميداني في الغوطة الشرقية بريف دمشق عاصمة سوريا، عن رفض قرابة 7000 شخص من مقاتلي التنظيمات المسلحة في سوريا، المشاركة في المصالحة الوطنية لإنهاء حالة الحرب الغير متكافئة الدائرة بينها وبين الجيش العربي السوري، وأبدوا رغبتهم توفير ممر آمن للخروج إلى إدلب في الشمال .

وأذاع التليفزيون الرسمي السوري قبل قليل، تصريحات المصدر الميداني، والذي أكد فيها أن المسلحين الـ 7000 ينتمون إلى تنظيمي فيلق الرحمن وجبهة أحرار الشام "النصرة سابقًا"، من مناطق جوبر وزملكا وعربين وعين ترما جنوب الغوطة، وأن تلك الخطوة تأتي بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري في الغوطة.

ومن المقرر أن يقوم المسلحون بتحرير المواطنين السوريين المختطفين والمحتجزين لديهم قبل الإخلاء، وذلك بعد إرسال لوائح أسماء المختطفين للجانب الروسي، على أن تتم عملية تحريرهم في التاسعة من صباح غد السبت وتسليمهم لقوات الجيش العربي السوري، فضلا عن قيامهم بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط بحوزتهم قبل الانتهاء من عملية إجلائهم وتسليم خريطة الأنفاق والألغام إلى لجنة المصالحة الوطنية قبل خروجهم.

ويبلغ عدد المحررين على يد الجيش العربي السوري في دوما قرابة 3500 مختطف كانوا محتجزين لدى الجماعات الإرهابية في دوما إضافة إلى إجلاء 3000 حالة إنسانية ضمن أحد بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات المعنية في الحكومة السورية والإرهابيين في دوما.

وحررت وحدات من الجيش العربي السوري أمس 13 مختطفا كانوا محتجزين داخل المدينة وتم نقلهم إلى ذويهم بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي في أحد المسشتفيات بدمشق، كما فتح مطلع الأسبوع الجاري ممرا لخروج العائلات المحتجزة من قبل المجموعات الإرهابية داخل المدينة حيث خرجت دفعتان من المدنيين وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن 2200 مدني ممن كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلّحة شمال الغوطة الشرقية لدمشق خرجوا اليوم عبر ممرّ الوافدين، مشيرة إلى بدء دخول الحافلات إلى مدينة حرستا في الغوطة، وذلك تمهيداً لإخراج الدفعة الثانية من المسلّحين وعائلاتهم.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المصالحة في سوريا توصّل لاتفاق بشأن خروج مسلّحي "أحرار الشام" من حرستا، مضيفة أن قرابة 2000 مسلّح خرجوا مع عائلاتهم أمس الخميس من المدينة وتمّ نقلهم إلى إدلب.

وأعلن فيلق الرحمن أن وفداً منه سيجتمع مع ضباط روس، وذلك من أجل إنهاء "المعارك غير المتكافئة" في الغوطة، حيث تشهد المنطقة في الساعات الماضية عمليات إخراج لمقاتلين بعد تسوية أوضاعهم مع الدولة.

وكان الجيش السوري قد أعلن عن تحرير منطقة عين ترما، بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، في حين أعلن "فيلق الرحمن" وقفاً لإطلاق النار، تمهيداً للمفاوضات بعدما طلب الأخير من الجيش السوري السماح لمن يريد من مسلحيه بالخروج من الغوطة إلى إدلب مع تسوية أوضاع من يود البقاء.

وقد عملت الحكومة السورية على استخدام إستراتيجية تختلف كثيرًا عن تلك التي يعلوها صوت السلاح، حيث انتهجت الحكومة مبدأ "المصالحة الوطنية"، وذلك بوساطة أممية مع المسلحين؛ بهدف المصالحة ووقف إطلاق النار وإتاحة ممرات آمنة تكون المنفذ للمدنيين السوريين والمسلحين الراغبين في ترك ساحة القتال والعودة إلى الحياة الطبيعية، هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها على مر سنوات الأزمة، في بعض المناطق السورية، بينما فشلت في تنفيذها في أماكن أخرى.

المصالحة الوطنية.. نجاح الحلول السلمية

وأعلنت وزارة شئون المصالحة الوطنية السورية منتصف أكتوبر الماضي بقيادة علي حيدر، أن عمليات المصالحة الوطنية أثمرت في السنتين الأخيرتين عن تسليم نحو 16 ألف مسلح في ضواحي دمشق وحمص أسلحتهم واندماجهم في الحياة المدنية مرة أخرى، وفي التقرير التالي نرصد أبرز محطات المصالحة الوطنية في سوريا.

حيث قال حيدر إنه يجب التفريق في مستويات المصالحة وإعادة التأهيل، فعلى مستوى الأفراد، تعقد المصالحة على مستوى المناطق والمدن والقرى، ومهمة وزارته إعادة منطقة ما إلى الحياة السلمية لتعود سلطة الدولة إليها، أما على المستوى الجماعي فبلغت أعداد الذين ألقوا أسلحتهم وأعيد تأهيلهم خلال 6 أشهر الماضية في ضواحي دمشق نحو 6 آلاف مقاتل بما فيهم الموضوعين على قائمة المطلوبين، أما في حمص وضواحيها الغربية يمكن أن نتحدث عن أعداد تتجاوز 10 آلاف شخص ألقوا أسلحتهم خلال العامين الماضيين.

اتفاق الزبداني

بخلاف الاتفاق الأخير في حرستا وبعض قرى الغوطة، نجحت سوريا في إبرام المصالحة في مدينة الزبداني بوساطة ورعاية مصرية، حيث جاءت على مرحلتين، الأولي كانت في سبتمبر الماضي، حيث وصلت المفاوضات بين المعارضة المسلحة من جهة، وقوات الجيش السوري من جهة أخرى إلى اتفاق هدنة لوقف المعارك في مدينة الزبداني بريف بدمشق وقريتي كفريا والفوعة بريف إدلب، واشتمل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين ثم هدنة لمدة ستة أشهر، وتشمل الزبداني وكفريا والفوعة ومدينة إدلب ومناطق في ريفها، كما يقضي الاتفاق بإخراج كل المسلحين والراغبين من المدنيين من منطقة الزبداني باتجاه إدلب، مقابل خروج عشرة آلاف شخص من الفوعة وكفريا من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ومن النساء والمسنين فوق الخمسين، بالإضافة إلى الجرحى.

لكن تطبيق الاتفاق فشل؛ نتيجة تراجع المسلحين عن بعض نقاط الاتفاق الأولي، حيث كان يقضي بانسحاب المسلحين إلى إدلب في مقابل سحب المدنيين من كفريا والفوعة، إلا أن المسلحين من أحرار الشام وجبهة النصرة طالبوا بانسحابهم إلى درعا بدل إدلب وهو طلب تم رفضه، كما طالبوا أيضًا بأسرى منهم لدى الجيش السوري والمقاومة اللبنانية.

أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فقد انطلقت سبتمبر 2015، حيث بدأت عملية إجلاء متبادل بين قوات الجيش السوري ومسلحي المعارضة، كما عبرت سيارات الصليب الأحمر نقطة المصنع الحدودية باتجاه الزبداني السورية لإجلاء الجرحى، ليتم إجلاء 123 جريحًا من مدينة الزبداني إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي ثم إلى مطار هاتاي التركي.

وينص الاتفاق أيضًا على توجه حوالي 300 أسرة في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، وذلك في قافلة برية إلى الحدود التركية ثم إلى بيروت جوًا عبر مطار بيروت، ثم تخرج من الأراضي اللبنانية عبر نقطة المصنع باتجاه دمشق، كما من المقرر أن تدخل قافلة مساعدات إلى مضايا اليوم.

مخيم اليرموك

شهد مخيم اليرموك العديد من محاولات تحييده وتجنيبه ويلات الاقتتال، وذلك من خلال إتمام اتفاقيات وقف إطلاق النار ومصالحات يتنفس بمقتضاها المدنيين هناك الصعداء، إلا أن الكثير من هذه المحاولات باءت بالفشل، وكان مصيرها دائمًا الخرق، بسبب تعنت أحد الأطراف أو تغير الشروط أو انقسام المجموعات المسلحة داخل المخيم بين موافق على الهدنة ورافضها، فوفق مصادر حكومية سورية فقد فشل أربع مبادرات سابقة داخل المخيم خلال العامين الماضيين فقط.

وكان آخر هذه المحاولات اتفاق هو الأول من نوعه الذي يشمل تنظيم داعش، وتم توقيعه بين الحكومة السورية وكبار مسلحي التنظيم داعش والنصرة في بعض المناطق بالمخيم، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، وينص الاتفاق، على خروج ما يقارب أربعة آلاف مسلح ومدني، بينهم أكثر من ألفي مسلح غالبيتهم من تنظيم داعش وجبهة النصرة من مناطق القدم والحجر الأسود واليرموك جنوب دمشق، والمرحلة الثانية من المفترض أن يتم إزالة السواتر الترابية وتسوية أوضاع المسلحين الذين فضلوا البقاء وتأمين مقومات الحياة وعودة مظاهر مؤسسات الدولة وتحصين المنطقة ضد الإرهاب.

وجاء مقتل قائد تنظيم جيش الإسلام زهران علوش لكي يشكل حجر عثرة أمام تنفيذ الاتفاق، حيث اشتعل القتال بين الجيش السوري وما يسمى بجيش الإسلام، وهو ما جعل الطريق الذي ستسلكه قافلة المغادرين غير أمن، وجمدت عملية خروج المسلحين جمدت بسبب أمور لوجستية تتعلق بصعوبة تأمين الطرق المؤدية إلى نقطة الاستلام في ريف حمص الشرقي وريف حماة الشرقي، قبل انتقال المغادرين إلى الرقة وريف حلب الشمالي، وأشار إلى سبب ثان يتمثل بطلب مسلحي جبهة النصرة التوجه إلى محافظة إدلب بدلا من ريف حلب الشمالي.

حي الوعر

انطلق قطار المصالحة في مدينة حمص، حيث تم تطبيق اتفاق مصالحة بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية الأمم المتحدة، وبموجب الاتفاق غادر 270 مسلحًا من جبهة النصرة حيّ الوعر، بجانب 450 شخصًا مدنيًا من عائلاتهم، ووصل مسلحوا النصرة وعائلاتهم إلى قلعة المضيق بريف حماة بعدما جرّدوا من السلاح، على أن يبيتوا فيها ليلة ويكملوا طريقهم إلى ريفي إدلب وحماة، فيما سيظل ألف مسلح آخر في المدينة، فضلوا تسليم كل أسلحتهم والبقاء في الوعر وتسوية أوضاعهم مع الجيش السوري، على الخروج إلى جبهات أخرى في الشمال السوري ومواصلة القتال.

قدسيا

وقعت السلطات السورية وثيقة مصالحة لتسوية أوضاع أكثر من 40 مسلح في مدينة قدسيا، حيث اتفق الطرفان على خروج عدد من المسلحين وعائلاتهم دون أسلحتهم باتجاه إدلب في سيارات تؤمنها الدولة والهلال الأحمر السوري، كما تم التوقيع على وثيقة المصالحة في مقر القيادة بدمشق عبر لجنة مفوضة من الأهالي وبحضور مفتي دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان الأفيوني وأمين فرع حزب البعث في ريف دمشق، وتضمنت الوثيقة إنهاء جميع المظاهر المسلحة وإعادة الأمان للمدينة وتسوية أوضاع المطلوبين الراغبين بالتسوية وخروج من لا يرغب من المدينة نهائيًا.

حرستا

بينما تخرج غدًا الدفعة الثالثة من المسلحين في مدينة حرستا الغوطة إلى إدلب، بدأت أمس الخميس عملية إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة ودخول جميع مؤسسات الدولة إليها.

وواصلت الحافلات دخولها تباعا إلى المدينة لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم، وسلم أفراد المجموعات المسلحة يقومون أسلحتهم الثقيلة داخل المدينة قبل الصعود إلى الحافلات التي وصل عددها ما بين 50 إلى 75 حافلة بداخلها 2806 أشخاص منهم 993 مسلحا بينهم 111 متزعما للمجموعات الإرهابية، وتم تجميعها في دوار الثانوية داخل مدينة حرستا وتحركت الحافلات بشكل جماعي باتجاه محافظة إدلب.

وتصاعدت أعمدة الدخان من أنحاء متفرقة في مدينة حرستا بسبب قيام المجموعات المسلحة بإحراق مقراتها بما فيها من أوراق ووثائق بغية إخفاء ارتباطاتها الخارجية.

وتؤكد المعلومات التوصل اتفاق حول خروج نحو 1500 مسلح آخرين مع نحو 6000 من أفراد عائلاتهم على دفعتين باتجاه إدلب ليصار بعد ذلك إلى دخول الجهات المعنية إلى المدينة وإعادة ترميم وتأهيل الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية في المدينة وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وفي المقابل، حرر الجيش أمس 4500 مدني كانوا محتجزين داخل حرستا، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري حيث تم تقديم المساعدات الفورية لهم ونقلهم عبر حافلات النقل العامة وسيارات الإسعاف إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

ووزع مسئولو الهلال الأحمر ومحافظة ريف دمشق على الأهالي في صالة الفيحاء مساعدات غذائية ومواد إقامة وقدمت فرق طبية علاجات أولية للمرضى وأجرت فحوصا للأطفال للتأكد من سلامتهم وتقديم الرعاية للذين أصيبوا بنقص تغذية وأمراض ناتجة عن متاجرة المجموعات الإرهابية بالدواء والغذاء.

فيما أمن الجيش أمس خروج أكثر من 6000 مدني عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين وقامت باستقبالهم ونقلهم بالتعاون مع محافظة ريف دمشق والهلال الأحمر إلى صالة الفيحاء في منطقة عدرا البلد.

حكايات المحررين يندى لها الجبين

أحد أبناء مدينة دوما الواصل عبر الممر الآمن إلى مخيم الوافدين حاملا ابنه الصغير على كتفيه، قال لوكالة سانا: "كنا نعيش حياة ذليلة في ظل نقص الطعام والأمان جراء اعتداءات الإرهابيين المتحكمين بكل مفاصل الحياة في دوما".

وتؤكد امرأة يلتف حولها أطفالها أنهم بوصولهم إلى مخيم الوافدين شعروا بالأمن لوجود الجيش العربي السوري مشيرة إلى طفلتها ابنة العام ونصف العام "انظروا إلى وجهها وهزل جسدها"، مؤكدة أنهم كانوا يأكلون الشعير.. ليردف ابنها 12 عاما "أذاقونا العذاب والمذلة والجوع .. كانوا يعطوننا رغيف خبز واحد باليوم".

امرأة أخرى بصوت يشوبه الحزن على فترة مضت من العمر كلها إهانة من قبل الإرهابيين قالت: "كنا نعيش أصعب الحالات دفعونا للسرقة من أجل الطعام وتركونا للمرض والقلق"، لافتة إلى أن الحالة التي تسود في الداخل تسود فيها قلة الضمير والأخلاق ومؤكدة أنهم منذ سماعهم بالممرات الآمنة حاولوا الخروج عدة مرات لكن الإرهابيين منعوهم ووصلوا اليوم إلى الجيش العربي السوري حيث الأمن والسلام.

وبابتسامة فيها الكثير من السخرية تقول امرأة تمسك بيدي طفليها: "قال لنا الإرهابيون.. إلى أين تريدون الخروج ارجعوا فالجيش السوري سيذبحكم وأطفالكم"، مشيرة إلى الناس من حولها: "ها نحن بأمن وسلامة في حماية الجيش العربي السوري الذي استقبلنا وساعدنا وأمن لنا الخروج من حصار الإرهابيين في الغوطة".

وفي مكان متقدم في نهاية الممر الآمن جلس رجل على الأرض ليأخذ قسطا من الراحة بعد مسير حاضنا ولديه الصغيرين حامدا الله على وصوله بر الأمان حيث الجيش العربي السوري مؤكدا أن الجيش وفرق الهلال الأحمر "استقبلونا أحسن استقبال وأمنوا لنا المساعدات الفورية وحملوا معنا أمتعتنا وصولا إلى السيارات".

وخرج خلال الأيام القليلة الماضية آلاف المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية عبر الممرات الآمنة في جسرين وحمورية والموارد المائية حيث تم استيعاب العدد الأكبر منهم في مراكز الإقامة المؤقتة بالدوير والنشابية ونجها والحرجلة المجهزة بجميع الاحتياجات الأساسية بينما توجه الباقي إلى أقاربهم في دمشق والمحافظات السورية.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا