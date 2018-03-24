محادثات رفيعة المستوى تجمع الكوريتين الأسبوع المقبل

عين ليبيا

وافقت كوريا الشمالية اليوم السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.

حيث سترسل كل من الكوريتين وفداً يضم 3 أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر إبريل.

هذا واقترحت سيول أن تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانمونجوم، حيث أن القمة المقررة بين الكوريتين، قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجهاً لوجه.

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