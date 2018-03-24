خسائر استمرار إغلاق حقل الفيل النفطي تصل ل 144 مليون دولار

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، استمرار إغلاق حرس المنشآت النفطية في المنطقة الجنوبية حقل الفيل النفطي لشهر كامل، وإعلان حالة القوة القاهرة على الصادرات.

وبينت الشركة في بيان لها، عدم التوصل إلى أية نتائج إيجابية بشأن التفاوض مع العاملين حول أزمة الرواتب.

كما وأوضحت الشركة في بيانها، أن الشهر المنقضي شهد مساعٍ من الكثيرين لوضع صيغة تفاهم تفضي لإعادة العمليات والإنتاج، إلا أن التعنت كان سيد الموقف.

هذا وأدى إغلاق الحقل إلى خسارة أكثر من 2.16 مليون برميل نفط ، أي ما يعادل 144 مليون دولار حتى الآن.

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