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غارة جوية من طيران مجهول تستهدف وكر لتنظيم القاعدة في منطقة أوباري جنوب ليبيا .

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / الحدث الليبي
الحدث الليبي
مصدر الخبر / الحدث الليبي

غارة جوية من طيران مجهول تستهدف وكر لتنظيم القاعدة في منطقة أوباري جنوب ليبيا .

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الحدث الليبي

الحدث الليبي

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