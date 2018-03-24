ماكرون في اتصال هاتفي بـ أردوغان: محاربة داعش هي الأولوية بالنسبة لفرنسا

عين ليبيا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقال بيان صادر عن الإليزيه اليوم السبت أن ماكرون «أعرب في اتصال هاتفي بأردوغان عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في عفرين السورية، مطالباً إياه بضرورة السماح بدخول المساعدات».

مضيفاً أن ماكرون «يذكّر أردوغان بأن محاربة تنظيم داعش الإرهابي هي الأولوية الأولى بالنسبة لفرنسا» داعياً جميع الأطراف في سوريا لاحترام قرار وقف الأعمال القتالية بأسرع وقت.

هذاوكانت الرئاسة التركية قالت إن الرئيس أردوغان أعرب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انزعاجه من المزاعم غير الصحيحة حول عملية عفرين، معلناً أن المزاعم “لا أساس لها من الصحة حول عملة عفرين” حسب رويترز.

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