الخارجية الإيرانية تُدين العقوبات الأمريكية الجديدة

عين ليبيا

أدانت إيران السبت العقوبات الأميركية الجديدة على عشرة من رعاياها وشركة إيرانية اتهمتها واشنطن بحملة سرقة معلوماتية كبيرة طالت جامعات ومؤسسات في العالم بحسب فرانس برس.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن “ايران تدين التحركات الاستفزازية، غير القانونية وغير المبررة للولايات المتحدة التي تعد مؤشرا جديدا على عداء المسؤولين الاميركيين وكراهيتهم للشعب الإيراني”.

كما وصف بـ “الاتهامات المغلوطة” التأكيدات الأميركية، موضحًا ان هذه التدابير “لن تمنع التطور العلمي للشعب الايراني”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا