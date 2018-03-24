قتيل و6 جرحى في انفجار بالإسكندرية

الأسكندرية 24 مارس 2018(وال)- وقع انفجار اليوم السبت في شارع المعسكر الروماني في منطقة رشدي في مدينة الإسكندرية أسفر عن قتيل واحد.

واستهدف الهجوم موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب المستهدف.

فيما نقلت وسائل إعلام عن وزارة الداخلية المصرية، أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة جراء التفجير، أحدهم إصابته خطيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام إرتفاع حصيلة عدد الجرحى لــ 6 أشخاص.

هذا وتابع اللواء النمر مدير أمن الإسكندرية، الموقف عقب الهجوم مباشرة، وتواجد النمر وأجرى جولة تفقدية بموقع الحادث، رافقه فيها محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى كامل، وجثامين الضحيتين إلى مشرحة كوم الدكة.

ووقع الانفجار بالقرب من فندق رويال توليب، وتسببت الموجة الانفجارية في إحداث أضرار بالعديد من السيارات قرب الانفجار.

وقرر النائب العام المستشار، نبيل صادق، فتح تحقيق عاجل في الحادث، وتم إرسال فريق من النيابة لموقع الانفجار وتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان حول تفاصيل الانفجار.(وال- الاسكندرية) س ع

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