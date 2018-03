المتوسط:

بدأت عملية إجلاء مقاتلين مع عائلاتهم من جيب يسيطر عليه فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، مساء السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في عملية هي الثانية فى المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا.

وأوردت الوكالة في خبر عاجل، وصول عدد من الحافلات تقل نحو 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين تمهيداً لإخراجهم من الغوطة، في وقت تتجمع الحافلات حالياً فى هذه النقطة بانتظار اكتمال القافلة تمهيداً لانطلاقها إلى مناطق الشمال السوري.

The post بدء عملية إجلاء مقاتلين وعائلاتهم من جنوب الغوطة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية