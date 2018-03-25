مقتل 7 على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في البرازيل

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مواجهة مع الشرطة في حي روسينها فافيلا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم السبت، بينما جرح آخرون، مع دخول تولي الجيش للخدمات الأمنية في المدينة شهره الثاني.

وقالت الشرطة إن الواقعة بدأت عندما تعرضت دورية لهجوم، لكن أسر القتلى شككت في جوانب عدة من هذه الرواية وفقًا لمقابلات مع وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة إنها دخلت إلى حي روسينها للبحث عن أشخاص يشتبه في ضلوعهم في قتل ضابط شرطة في الحي الشعبي خلال الأسبوع وإنها صادرت أسلحة عدة بعد الحادث، كان من بينها قنبلتان.

كانت الحكومة الاتحادية في البرازيل أمرت في منتصف فبراير،الجيش بتولي قيادة قوات الأمن في ريو دي جانيرو، في مسعى للحد من العنف الذي تتسبب فيه عصابات المخدرات.



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