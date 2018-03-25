البيت الأبيض يشيد بالمتظاهرين المنددين بانتشار السلاح

أشاد البيت الأبيض، أمس السبت، بالمتظاهرين، الذين يسعون إلى إصلاح قوانين السيطرة على السلاح في أمريكا، قائلا، إنهم يمارسون حقوقهم في التعبير بحرية.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، لينزي وولترز، في بيان "نحيي الشبان الأمريكيين الشجعان" الذين يمارسون حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وتابعت "إن الحفاظ على سلامة أطفالنا يمثل أولوية قصوى بالنسبة للرئيس، ولهذا السبب، فإنه دعا الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون إصلاح النظام الوطني الفوري لفحص السجل الجنائي، ومشروع قانون إيقاف العنف المدرسي، وتحويلها إلى قوانين".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا