بكين تصدر تحذيرًا من الضباب الدخاني

أعلنت العاصمة الصينية بكين ثالث تحذير من الضباب الدخاني في عام 2018، والثاني هذا الشهر بعد يوم من إعلانها الأفضل أداء بين 28 مدينة صينية اتخذت إجراءات لكبح التلوث.

وقال مكتب حماية البيئة في بكين على مدونته المصغرة الرسمية على موقع ويبو إن التحذير البرتقالي الذي صدر يوم السبت، هو ثاني أعلى تحذير بعد الأحمر في نظام من أربعة مستويات وسيبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.

وأضاف أن منطقة بكين وتيانجين وخبي من المتوقع أن تشهد مستويات تلوث من متوسطة إلى كثيفة خلال الأيام الثلاثة.

ويفرض التحذير باللون البرتقالي على مصانع الأثاث والأسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة خفض الإنتاج بنسبة 30 في المائة. وسيتضرر أكثر من 700 شركة في العاصمة.

وحققت بكين أكبر انخفاض في مستوى التلوث بين 28 مدينة في شمال البلاد في الفترة من أكتوبر إلى فبراير.

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