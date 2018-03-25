ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 مارس 2018 الساعة 12:00 ظهرا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.378 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.879 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 9.023 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.362 دينار ليبي
الدينار الاردني : 8.982 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.608 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.334 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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