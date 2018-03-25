ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 مارس 2018 الساعة 12:00 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.378 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.879 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 9.023 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.362 دينار ليبي

الدينار الاردني : 8.982 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.608 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.334 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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