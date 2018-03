القوات الشرعية اليمنية تسيطر على منطقة الشريجة

المتوسط:

تمكنت القوات الشرعية اليوم الأحد، بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في السيطرة على منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وذكرت سكاي نيوز عربية، أن المعارك بين القوات الشرعية والحوثيين أسفرت عن قتلى وجرحى، مضيفة أن هذا التقدم الجديد لقوات الشرعية يأتي بعد السيطرة على جبل حمالة، وقطع طريق الإمداد عن المتمردين.

ولم تتمكن عربات القوات الشرعية حتى الآن من دخول خط الشريجة بسبب كثافة الألغام والمتفجرات، حيث من المقرر أن تتحرك فرق الألغام لنزعها.

