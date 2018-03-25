انطلاق ثاني أطول رحلة جوية في العالم

عين ليبيا

قال مسؤولون بشركة كوانتاس إن أول رحلة مباشرة بين استراليا وبريطانيا قد انطلقت الأحد من مدينة بيرث بما يقلص زمن الرحلة نحو ثلاث ساعات بعد إلغاء التوقف في سنغافورة أو الشرق الأوسط حيث تستغرق الرحلة 17 ساعة وتغطي مسافة تتجاوز 14 ألفا و484 كيلومترًا على متن الطائرة “بوينج 787-9 دريملاينر”.

وتعد هذه ثاني أطول رحلة طيران في العالم بعد رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى أوكلاند وتغطي مسافة 14 ألفًا و529 كيلومترًا بزيادة 31 كيلومترًا فقط على الرحلة من بيرث إلى لندن.

الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس وصف الرحلة بأنها يوم تاريخي للطيران حسبما نقلت وكالة رويترز.

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