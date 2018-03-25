اعتقال طلاب في تركيا لاعتراضهم على التدخل العسكري في سوريا

اعتقلت الشرطة التركية الأحد سبعة طلاب من جامعة في إسطنبول بسبب اعتراضهم على التدخل العسكري التركي في سوريا، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وصفهم بأنهم "إرهابيون".

واقتحمت الشرطة التركية مهاجع جامعة البوسفور عند الساعة 05,00 الأحد واعتقلت ثلاثة طلاب، بحسب ما أفاد المحامي عنايات اكسو.

وأضاف المحامي أن هذه الاعتقالات تأتي بعد اعتقالات تمت الخميس، مما يرفع عدد الطلاب المعتقلين من هذه الجامعة إلى سبعة.

وكان أردوغان وصف السبت، خلال مؤتمر لحزبه في سامسون على البحر الأسود، هؤلاء بأنهم "إرهابيون".

وسجل توتر خلال الأسبوع في جامعة البوسفور بين طلاب يعارضون التدخل العسكري التركي في سوريا وآخرين يؤيدونه.

وقامت مجموعة من الطلاب بإقامة كشك في الحرم الجامعي للحلويات والحلقوم (توركيش ديلايت)، كتبوا عليها "عفرين ديلايت". وقالوا إنها عن روح الجنود الأتراك الذين قضوا أثناء التدخل العسكري التركي لاستعادة السيطرة على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وفي رد على ذلك قام طلاب آخرون برفع لافتات مناهضة للتدخل العسكري التركي في سوريا.

وأعلن أردوغان فتح تحقيق لمعرفة الطلاب المعارضين للتدخل، وقال "في حين كان هؤلاء الشبان يوزعون الحلوى، تجرأ هؤلاء الخونة على مهاجمة ما يعرضونه".

وأكد المحامي "أن التصريحات (المناهضة للتدخل) يمكن أن تزعج لكن لا يمكن اعتبارها جريمة بموجب القانون الجزائي التركي".

وهناك نحو 500 موقوف في تركيا بسبب التظاهر أو بث رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التدخل العسكري التركي في سوريا.

ونددت راتو بيري مقررة البرلمان الأوروبي حول تركيا الأحد، بموقف أردوغان.

وكتبت في تغريده أن "وصف متظاهرين مناهضين للحرب بأنهم إرهابيون من قبل الرئيس أردوغان، يجعل من التفكير النقدي سلوكًا خطرًا في تركيا الجديدة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا