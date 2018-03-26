حتى لا يسيل الكحل.. استعملي السيشوار والولاعة

قلم الكحل من أهم أدوات مستحضرات التجميل التي تحتاج لها كل فتاة، فجمعيهن يحاولن إبراز جمال عيونهن، والظهور بإطلالة ملفتة، وهناك العديد من ألوان الكحل، ولكن عليكي اختيار ما يناسب لون بشرتك أو لون عينيك.

في الأساس، عليكي تجربة كل ألوان وأنواع الكحل حتى تجدي المناسب منها على عينك، وركزي مع الأنواع المضادة للمياه حتى لا تتأثر بدرجات الحرارة وقدوم فصل الصيف الذي ننتظره خلال أيام، ويعتبر عدم ثبات الكحل في العين، من أكثر المشكلات التي تواجه النساء، وخاصة إذا كانت تسعتعد لحضور حفلة أو أي مناسبة، ونقدم لكي نصائح لتثبيت الكحل…

1- مع قدوم فصل الربيع فنحن نحتاج لألوان مبهجة ونرتدي الملابس بألوان زاهية، فيمكنك استخدام الكحل الأخضر، فهو يمنح عينيكي جاذبية خاصة، وهو من الألوان المناسبة للربيع ويصلح لجميع ألوان العيون، البني أو الأسود أو الأزرق.

2- ليس الكحل أسود فقط، فهناك الكحل الأبيض معروفة باستخدامه للعيون الضيقة لتوسيعها وإبراز ملامحها بشكل أقوى، والكحل الأزرق من الأنواع الدارجة والمستعملة في كل الأوقات، وتناسب وضعها دون الحاجة لأيشادوا أو مزيد من المستحضرات التجميلية.

3- استخدمي أنواع ذات جودة عالية من الكحل، واحذري الكحل التقليدي لما يسببه من ضرر على عينك، خاصة إذا كان لديك حساسية، وخلافا للكحل الأزرق، هناك أيضا الأزرق الكهربائي، والأزرق البحري الذي يتلائم استعماله جيدًا بالنهار وحتى بالليل.

3- قبل وضع الكحل داخل عينك، اغسلي وجهك جيدًا لإزالة أي مواد زيتية أو أي رطوبة في المنطقة حول عينيك، واستخدمي الكونسيلر المناسب لبشرتك حتى لا تظهر أفتح من اللازم أو أغمق من المطلوب.

4- ضعي الكحل، واحرصي أن يكون خفيفًا عند الأطراف وكثيفا في منتصف الجفن السفلي، لأن الركن الداخلي للعين يكون أكثر عرضة لتلطيخ الكحل، واستعيني بأعواد القطن في حقيبتك لتصحيح الكحل بسهولة.

5- طبقة من البودرة المضغوطة على المنطقة المحيطة بعينيك، تساعدك على تثبيت الكحل مدة طويلة وامتصاص أي بقايا زيوت طبيعية على بشرتك، هذه من الخدع التي تحافظ على ثبات الكحل مدة أطول.

6- الكحل البنفسجي، مناسب أكثر للشتاء والعيون الزرقاء أو الخضراء، والكحل الأزرق يناسب العيون البنية، والعيون الزرقاء يناسبها ألوان الباستيل من الكحل ومنها (الموف والسماوي والوردي)، والعيون السوداء يناسبها أغلب ألوان الكحل.

7- من الحيل المعروفة لثبات الكحل، تعريضه للحرارة قبل استخدامه، يمكنك وضع سن القلم بجانب الولاعة أو السيشوار، وبعد دقائق يبرد واستخدميه على عينيك وسيكون ثابتا ويدوم مدة أطول.

8- الآي لاينر الجل يساعدك كبديل عن الكحل إذا كان لديك مشكلة في التعرق أو الدموع في عينيك، طبقي الآي لاينر باستخدام فرشاة رفيعة، وهذه طريقة فعالة وتساعدك على الحصول على كحل ثابت داخل عينيك.

بهذه الطرق يمكنك الحصول على كحل ثابت لا يتأثر بحرارة الصيف، وعليكي الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول المياه بقدر كافٍ، والنوم جيدًا للحفاظ على منطقة العين، والقضاء على الهالات السوداء التي تؤثر على مظهر وجمال عيونك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا