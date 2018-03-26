ورق الجرائد حل مثالي.. لمعي المرايات بوصفات منزلية سهلة

الزجاج والمرايات من أسهل المناطق التي تتراكم عليها الأتربة والأوساخ بكثرة، وتؤثر على شكل منزلك مهما كان نظيفًا، لذا تسعى كل ربة منزل لتلميع زجاج غرف المنزل، ولكن الأمر قد يكون صعبا لأن الزجاج يحتاج بعض الطرق لإزالة الأتربة وتلميعه.

من الأمور الصعبة لكل سيدة، هي عدم لمعان الزجاج بعد تنظيفه، وذلك يكون بسبب تلطيخ الواجهات الزجاجية، المعادن في المياه تتفاعل مع المكونات العديدة من المنظفات المنزلية وتجعلها أقل فعالية، وللتغلب على ذلك لديك بعض الوصفات للحصول على زجاج لامع ونظيف.

1- يفضل عند تنظيف المرايات أو زجاج النوافذ، استخدام قماش ستوكات، الشامواه، ممسحة مطاطية، ويمكنك استخدام أسهل الطرق لتنظيف الزجاج وهي ورق الصحف، فهي تساعد على إزالة البقع ببساطة ، احضري إناء به ماء دافئ وأي منظف تفضليه ثم رطبي الورقة في الإناء، واغسلي الزجاج بها، بعد هذه الخطوة تكونين بحاجة لقطعة قماش جافة لتلميع الزجاج والمرايات.

2- اخلطي الخل الأبيض مع المياه في زجاجة، ورشي من الخليط على الزجاج ثم امسحي بقطعة قماش، ويفضل أن تكون بعيدة عن الوبر، وافركي في حركة دائرية لإزالة البقع وتنظيف ولمعان الزجاج.

3- يمكن إضافة الخل مع الليمون، الليمون من الأحماض وله تأثير فعال في التنظيف والتلميع، رشي من الخيط على الزجاج وامسحيه بقطعة قماش نظيفة خالية من الوبر أو منشفة ورقية، احرصي على تلميع الزجاج من أعلى لأسفل كي يكون بلا شوائب بعد التنظيف.

4- ممسحة الزجاج ستجعلك تحصلين على زجاج لامع بشكل سريع، ضعي أي خليط تنظيف تفضلينة أو الخل مع الليمون ورشي منه ثم امسحي بالممسحة، ستلاحظين نتيجة رائعة من هذه الأداة البسيطة على الزجاج.

5- هناك الكثير من المنظفات التجارية ولكنها تحتوي على أحماض ويمكن أن تؤثر على جلدك عند استخدامها إذا كنتِ تعانين مشاكل في الجلد، فاحرصي على المواد الطبيعية وستحصلين على نفس النتيجة.

6- إذا كنتِ تعانين من البقع الصعبة على الزجاج أو المرايات، استخدمي خليطا من الخل والكحول مع النشا، اخليهم بماء دافئ ورشي الخليط على الزجاج ثم امسحيه بقطعة قماش قطنية أو ورق الجرائد، وستلاحظين التخلص من أي بقع.

7- الشاي يساعدك في تنظيف الزجاج، لأنه يحتوي على مادة التانك والتي تساعد على إذابة الأوساخ والدهون، كل ما عليكِ هو وضع أكياس الشاي في وعاء من الماء المغلي، ثم اتركيه يبرد وبللي قطعة قماش قطنية بالخليط وامسحي بها الزجاج والمرايا.

8- الخل وصودا الخبز، من الطرق الفعالة في تلميح الزجاج والمرايات، اخلطيهم بالماء الدافئ، حتى يصبح عجينا ثم وزعيه على سطح الزجاج واتركيه لدقائق، وامسحي الزجاج بقطعة قماش نظيفة.

بهذه الخطوات تحصلين على زجاج نوافد ومرايات لامعة، الوصفات الطبيعية أسهل في التنظيف وآمنة، وإذا لجأتِ للمنظفات الصناعية، عليكِ قراءة التعليمات واحذري لمسها لعينك أو جلدك، وارتدي قفازات في يديكِ عند استخدامها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا