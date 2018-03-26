البنفسجي يقضي عليه.. هذه الأطعمة تقلل من خطر ألزهايمر

ألزهايمر من الأمراض المنتشرة بين النساء بشكل أكبر من الرجال، فالكثير منهن يعانين من النسيان بسرعة، فقد تتحدث مع الشخص عن شيء ومجرد أن تشتت انتباه ينسى الحديث، وتتطور الحالة وتصل إلى نسيان الأماكن والأشخاص.

يعاني مريض ألزهايمر من تغير شخصيته بسبب نسيانه للأشخاص حوله، بسبب ضمور خلايا المخ السليمة عند الإصابة بألزهايمر، مما يتسبب في تراجع مستمر في الذاكرة والقدرات الذهنية، ولم يتوصل حتى الآن لعلاج مرض ألزهايمر والتخلص من أعراضه التي منها القلق والتوتر واضطرابات النوم، ولكن هناك بعض الأغذية والمشروبات تساعد على تحسين الذاكرة و محاربة الزهايمر، نستعرضها في هذا الموضوع.

1- أي فاكهة أو خضار باللون البنفسجي قادرة على معالجة ألزهايمر، وأوضحت الكثير من الأبحاث فوائد أي خضار بنفسجي في مكافحة ألزهايمر، ومنها الملفوف البنفسجي والجزر البنفسجي والباذنجان، احرصي على إضافة هذه الأصناف لوجباتك الغذائية لمحاربة ألزهايمر.

2- بعض أنواع الأسماك تحارب ألزهايمر وتعمل على زيادة تدفق الدم، ومنها سمك السلمون والماكريل والسردين، الأحماض الدهنية وأميجا 3، الموجودة في الأسماك تزيد من الدم في مناطق الدماغ التي تتحكم في الذاكرة.

3- مارسي الرياضة بانتظام، واحرصي على نظام غذائي صحي والمياه بقدر كافٍ يوميًا، المواظبة على النشاط البدني والعقلي والاجتماعي تقلل مخاطر الإصابة بألزهايمر، ونامي عدد ساعات كافٍ ليومك من 7 لـ8 ساعات يوميًا.

4- التوت من أفضل عناصر محاربة ألزهايمر، وتناوله بانتظام يحمي خلايا المخ ويمنع فقدان الذاكرة، تناولي كوبا من التوت الطازج في الصباح مع وجبة الإفطار مرتين في الأسبوع، فهذا سيكون مفيدا لصحتك ويقوي الذاكرة.

5- الباذنجان، تناوله يساعد على محاربة النسيان وتقوية الذاكرة، احرصي على تناول القشرة منه، فهي تقوي الذاكرة، يمكنك تناوله أو عمله مشويا أو إضافته لوجبات الطعام والخضار الخاص بكِ.

6- تناولي القهوة فهي تحتوي على مركبات مضادة للأمراض الذهنية، والشيكولاته الغامقة لها فاعلية كبيرة في تحسين الذاكرة ومحاربة ألزهايمر.

6- التفاح والمكسرات والقرفة، من المأكولات الداعمة للجهاز العصبي، وتساعدك على تقوية الذاكرة ومحاربة ألزهايمر.

7- العنب والتين البنفسجي، الذي يعالج ضمور المخ، والعنب يحتوي على مادة طبيعية تحمي صحة الدماغ. تناولي نصف كوب من عصير العنب للوقاية من ألزهايمر والنسيان.

8- تناولي الفيتامينات بعد استشارة الطبيب الخاص بكِ، فهناك منشطات الذاكرة، وفيتامينات "بي 6 وبي 12" وفيتامينات C وE، والزنك والماغنسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والفوسفور.

بهذه المأكولات يمكنك محاربة الزهايمر وتحسين الذاكرة، ويمكنك الاستعانة بهذا الخليط، كل ما عليكِ هو ضرب حبات من التوت والتفاح في الخلاط، ثم ضيفي لهم معلقة من الشاي الأخضر والقرفة والكركم بعد غليها على النار، وتناولي كوبا من هذا المشروب يوميًا لمحاربة ألزهايمر وتقوية الذاكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا