الصحف المصرية اليوم| بدء انتخابات الرئاسة ومقتل منفذي تفجير الإسكندرية

ركزت الصحف المصرية، على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت اليوم الاثنين، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونشرت إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 إرهابيين من المتورطين في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين.

وأبرزت صحف الاثنين اقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على مدينة عفرين.

ولفتت الانتباه إلى اعتزام المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن جريفيث، زيارة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية لبحث سبل حل الأزمة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 37 شخصًا جراء حريق اندلع بمركز تجاري بمدينة كيميروفو الصناعية بسيبيريا الغربية شرق روسيا.

