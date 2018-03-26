ماتيوس يرشح ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا

أشار أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس إلى أن مدرب ليفربول يورجين كلوب كون فريقًا قادرًا على التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك حسبما نقل موقع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وأوقعت قرعة دوري الأبطال الريدز في مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز وذلك بعدما تخطى الليفر فريق بورتو البرتغالي في دور الـ16 بالتغلب عليه بمجموع اللقاءين 5-0، ويرى ماتيوس أن ليفربول تطور بشكل ملحوظ على المستوى الدفاعي الأمر الذي يمنحه فرصة التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2005.

وعن دوري أبطال أوروبا قال ماتيوس "ليفربول لا يخشى مواجهة مانشستر سيتي، حيث أظهروا منذ أسابيع قليلة قدرتهم على التغلب عليهم، وباتوا يمتلكون دفاعًا قويًا وهو المفتاح نحو التتويج بالألقاب".

وتطرق ماتيوس للحديث عن المدرب الألماني يورجين كلوب قائلًا "أرى أنه قدم عملا جيدا للغاية وكنت أؤمن منذ اللحظة الأولى بأنه ستجمعه علاقة جيدة للغاية بليفربول، وهو ما يظهر في نتائج الفريق الجيدة هذا الموسم والمستوى المميز الذي يقدمه الفريق، كما تمكن من ضم اللاعبين المناسبين وأرى أن هذا الفرق قادر على الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد شهرين في العاصمة الأوكرانية كييف".

ويعد ليفربول أكثر الفرق الإنجليزية التي سبق وأن توجت بلقب المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، حيث توج الفرق من قبل بخمس ألقاب، بواقع 4 ألقاب بالمسمى القديم بطولة أوروبا للأندية البطلة بداية من موسم 1976- 1977 بالتغلب على بروسيا مونشنجلادبخ الألماني في النهائي 3-1 ومن ثم موسم 1977- 1978 بالتغلب على كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف.

وتوج ليفربول باللقب الثالث في موسم 1980- 1981 بالتغلب على ريال مدريد الإٍسباني في النهائي بهدف نظيف، وأحرز الريدز اللقب الرابع في موسم 1983- 1984 بالتغلب على روما الإيطالي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ومن ثم توج الريدز باللقب الخامس والأخير بالمسمى الحديث للبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2004- 2005 بالتغلب على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3.

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