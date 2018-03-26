محمد صلاح ثاني أفضل جناح في أوروبا خلف ميسي

كتب- محمود السيد

يتألق محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري مع الريدز بعد تسجيل 36 هدفا في كل البطولات وصدارته سباق الحذاء الذهبي في أوروبا بـ28 هدفا سجلها في بطولة البريمير ليج متفوقا على ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الذي جعل الفرعون يدخل اهتمام ثلاثة فرق كبيرة مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من عدم رغبة ناديه الإنجليزي في التفريط، وينوي تمديد عقده في الفترة المقبلة مقابل 12 مليون يورو سنويا.

ونشر مركز البحوث الرياضية "CIES" تقريرا عن أفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في صدارة ليونيل ميسي على مستوى اللاعبين في مركز الجناح ثم الفرعون المصري محمد صلاح، الذي تفوق على فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة وأنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما حصل على 89.9 درجة من المركز المتخصص في الإحصائيات.

وتابع المركز، أن كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، يتصدر قائمة أفضل المهاجمين في العالم متفوقًا على هاري كين، مهاجم توتنهام وجونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد حصوله على 90.8 درجة.

أما بالنسبة لحراسة المرمى، فإن الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام، الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى في الأشهر الثلاثة الماضية متفوقا على مارك تيرشيجن، حارس برشلونة ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد بعدما نال 84.1 درجة.

بينما تفوق ماريو روي، ظهير أيسر نابولي على ظهراء العالم كأفضل ظهير في الدوريات الخمس الكبرى، متفوقا على داني كارفخال، ظهير ريال مدريد، ديفيد ألابا، ظهير أيسر بايرن ميونخ وكايل ووكر، ظهير أيمن مانشستر سيتي بدرجة 88.2.

أما بالنسبة لمركز الوسط المدافع، الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام هو أفضل خط وسط في الدوريات الكبرى، بينما توني كروس في صدارة لاعبي الوسط "هجوميا".

أخيرا، السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، هو افضل مدافع في الدوريات الخمس الكبرى متفوقا على جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة وتياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان بعدما حصل على 90.4 درجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا