رسميا.. محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال

كتب- على الزيني

كافأ نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد النني، بعقد طويل الأمد بعد المستوى الجيد لفرعون في الفترة المقبلة منذ قدومه لصفوف الجانرز في 2016 من بازل السويسري، لينهي الفريق اللندني الجدل حول المصري بعد الشائعات حول رحيله في الصيف المقبل ويأتي التجديد من أرسنال لصاحب الـ25 عاما بسبب الثقة الكبيرة التي ينالها من الفرنسي آرسين فينجر الذي يعتبر المسئول الأول عن قدومه لملعب "الإمارات" بالرغم من هجوم بعض الجماهير على لاعب المقاولون السابق بخصوص مستواه.

وقال الموقع الرسمي لنادي آرسنال اليوم الاثنين إن النادي جدد تعاقده مع نجم المنتخب المصري ولاعب خط وسط الجانرز، محمد النني، بعقد لمدة طويلة الأمد بعد الاتفاق مع النجم المصري على كافة تفاصيله.

وتابع الموقع أنه يهنئ محمد النني على عقده الجديد مع النادي ويتطلع الفريق لاستمراره في الجانرز ومساهمته في المواسم المقبلة.

يذكر أن محمد النني كان قد انتقل لنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في موسم 2016 قادما من بازل السويسري، ليُحقق النني خلال تلك الفترة بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، فضلاً عن إحرازه هدفين وصناعة 5 خلال 65 مباراة خاضها مع الجانرز.

ويقدم محمد النني مستوى جيدا خلال الموسم الجاري مع آرسنال بعدما شارك في 26 مباراة بقميص الجانرز، ويتقاضى الفرعون المصري 60 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوع في عقده رفقة الفريق اللندني.

ويتواجد النني حاليا في معسكر المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة اليونان وديا غدا الثلاثاء، وشارك النني خلال المواجهة الأخيرة أمام البرتغال يوم الجمعة الماضي، المباراة التي خسرها المنتخب المصري 1-2 في اللحظات الأخيرة.

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