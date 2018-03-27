بودرة الأطفال لجمالك أيضًا.. ثبتي المكياج وتخلصي من الشعر الزائد بسهولة

بودرة الأطفال من الأسرار التي لا يعرفها كثيرات من النساء رغم أنها موجودة في كل بيت به طفل، ولكن يقتصر استخدامها فقط على ترطيب منطقة الحفاض عند الأطفال، ومع ذلك فهي لها الكثير من الاستخدامات في التجميل وتنظيف المنزل وفي المكياج أيضًا، إلا أننا نجهل فائدتها والبعض يعرف فوائد زيت الأطفال في ترطيب جلد الكبار، والأمر كذلك أيضًا فيما يتعلق ببودرة الأطفال التي تساعدك في التخلص من رائحة العرق، وإنهاء مشكلات رائحة الأحذية، وتمنحك فرصة الحصول على رموش طويلة، وكثير من الاستخدامات نقدمها فيما يلي..

1- بودرة الأطفال تساعدك في الحصول على رموش قوية، دون الحاجة لمستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية تضرك، جربي وضع القليل منها على الرموش، وستلاحظين تأثيرها على طول وحجم رموشك، وقومي بهذه الخطوة قبل وضع الماسكارا، وستتخلصين من تلطخها.

2- تخلصي من مشكلات الزيوت المتراكمة والزائدة في الشعر، باستخدام بودرة الأطفال، ضعيها على المشط الخاص بك ومشطي شعرك من جذوره، فستساعدك في التخلص من مشكلة الزيوت المتراكمة في الشعر التي تؤرقك، خاصة في فصل الصيف، ويمكنك أيضًا نثر قليل منها في يديكِ وتدليك فروة الرأس بها.

3- لتثبيت أحمر الشفاه يمكنك وضع القليل من بودرة الأطفال على شفاهك، ثم ضعي طبقة ثانية من أحمر الشفاه، هذه الطريقة تساعدك في الحفاظ على ثبات الروج الخاص بكِ لمدة طويلة.

4- استخدمي بودرة الأطفال قبل إزالة الشعر، فهي تساعدك في التخلص من الألم، وتسهل عملية الإزالة، كما تمنع احمرار البشرة وتهيجها الناتج عن الإزالة.

5- تخلصي من رائحة العرق السيئة في فصل الصيف دون الحاجة للمستحضرات التي تؤثر على لون الجلد، كل ما عليك هو تجفيف منطقة تحت الإبط بعد الاستحمام ثم فركها بليمونة، ثم رش بودرة الأطفال، وستحصلين على نتيجة هائلة.

6- بودرة الأطفال تساعدك على ارتداء الحذاء الجديد بسهولة دون الإصابة بجروح، كل ما عليك هو رش القليل من بودرة الأطفال داخل الحذاء وعلى قدميك قبل ارتدائه.

7- انثري على يدك بودرة الأطفال، إذا وجدت صعوبة في ارتداء القفاز المطاطي قبل غسل الصحون، فهذه الخطوة تسهل عليك ارتداءه بسهولة.

8- تدخل بودرة الأطفال في الكثير من الوصفات التي تساعد على تفتيح الأماكن الغامقة في جسمك، من خلال خلطها مع النشا أو الليمون، فلهما فاعلية في القضاء على الاسمرار في أي منطقة.

9- تخلصي من رائحة الرطوبة التي تكون في مكتبتك باستخدام بودرة الأطفال، رشي القليل منها على الكتب وستساعدك في التخلص من أي رائحة، فقط اتركيها لبعض الوقت.

10- رشي منها داخل خزانة الأحذية أو الملابس، للحصول على رائحة منعشة، كما يمكنك استخدامها لطرد النمل، ضعيها على حواف النوافذ والأماكن التي ينتشر فيها النمل، بدلًا من استخدام بودرة النمل التي تمثل خطورة على أطفالك.

استخدمي بودرة الأطفال في كل هذه الأغراض، فهي سحرية وتصلح لأغراض التجميل والتنظيف، استخدميها قبل وضع المكياج على وجهك وستحصلين على مكياج ثابت دون الحاجة لاسبراي تثبيت مرتفع التكلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا