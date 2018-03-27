8 حيل سحرية لتنظيف السجاد دون غسله.. استخدمي كريم الحلاقة والثلج

السجاد ركن أساسي لديكور أي منزل، ولا تتخلى عنه أي فتاة في بيتها، ولكن غسله من الأمور الشاقة التي نواجهها جميعا، فمعظمنا يستخدم أكثر من سجادة في المنزل لإظهار الأثاث بصورة أكثر أناقة، كما أنها تساعد على دفء المنزل في فصل الشتاء، وبالرغم من أهمية السجاد لكل امرأة، فإننا نجد صعوبة في غسله، كما أن تجاهل تنظيفه باستمرار من الأتربة والغبار، يتسبب في رائحة كريهة، لذلك أنت بحاجة لتهوية السجاد وتنظيفه مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، بأكثر من طريقة بسيطة دون الحاجة للمنظفات الصناعية التي تحتوي على كيماويات.

1-نظفي السجاد يوميًا بالمكنسة الكهربائية، وابتعدي عن أي أقمشة خشنة لإنها تتسبب في تلف وبر السجاد بشكل سريع، ويمكنك وضع رشات من الفانيليا أو أي زيت عطري داخل كيس المكنسة للتخلص من رائحة الغبار على السجاد.

2- لا تغسلي السجاجيد أكثر من مرة لأن ذلك يتسبب في تلفها سريعًا، اكتفي بمرتين سنويًا، ويمكنك تنظيفها أسبوعيًا بأكثر من وصفة طبيعية تخلصك من الغبار والأوساخ، فقط قومي بإزالة أي بقع طعام أو غيره بشكل سريع حتى لا تثبت ويصعب إزالتها لاحقًا.

3- استخدمي الخل في تنظيف السجاد، فله فاعلية في تنظيف مختلف البقع ويطهر السجاد بشكل سريع، فقط اخلطي نصف كوب من الخل مع الملح، وافركي البقع الموجودة على السجاد، وستلاحظين إزالتها بشكل سريع.

4- الملح والبيكربونات الصوديوم يساعدان على تنظيف السجاد، كل ما عليكِ هو رش أي منهما على السجاد وتركه لمدة 4-5 ساعات، ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية وستشاهدين الفرق.

5- جهزي زجاجة من خليط المياه والملح والخل، لإزالة البقع التي يسببها أطفالك عند تناول الطعام أو اللعب، فقط رشي البقعة وامسحي بقطعة قماش نظيفة، واهتمي بتعريض السجاد للشمس والتهوية، وافتحي النوافذ عند رش الخليط على السجاد لتهويته.

6- للتخلص من بقع الشاي والقهوة، نظفي البقعة بخليط المياه والخل، بالضغط عليها ثم تركها للتهوية قليلًا، وبقع الحبر تخلصي منها برش الملح على البقعة حتى يمتص آثار الحبر تماما ثم استخدام المكنسة الكهربائية، وعن بقع الدهون استخدمي خليطا من الملح والكحول وافركي المنطقة ثم اتركيها تجف.

7- الثلج يساعدك في التخلص من بقع اللبان أو الشمع الذي يسببه أطفالك على السجاد، فقط افركي المنطقة المتسخة بقطعة من الثلج وستجدين البقع تزول، وللتخلص من بقع الدم ورائحته يمكنك الإستعانة بالخل والمياه.

8- كريم الحلاقة من أدوات التنظيف التي تساعدك في إزالة البقع من السجاد، من خلال إضافته على إسفنجة وفرك البقعة جيدًا، ثم امسحيها بقطعة قماش نظيفة.

كل الطرق السابقة تساعدك على تنظيف السجاد دون عناء غسله كثيرًا، فاحرصي على اتباع أي منها، مرة أسبوعيًا، وحذري عائلتك من الدخول بالأحذية المتسخة على السجاد حتى لا تتسخ وتنتقل البكتيريا من الأحذية إلى السجاد، كما يمكنك رش الزيوت العطرية على السجاد للتخلص من رائحة الغبار وتعطيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا