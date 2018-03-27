10 خطوات لتثبيت الوزن بعد الرجيم.. متاكليش قدام التليفزيون

من أسعد اللحظات لكل فتاة هي خسارة الوزن بعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، فأغلب النساء يحاولن إنقاص وزنهن باتباع حميات غذائية، خاصة بعد الولادة أو الإرضاع، ولكن المحافظة على ما خسرناه من وزن، أهم من الرجيم ذاته، حتى لا نعود للوزن الذي دخلنا في معركة لخسارته.

نظام التثبيت أهم مراحل الرجيم حتى لا يضيع مجهودك، وتعودين لاكتساب ما فقدتيه وزيادة، فبعد الوصول للوزن الذي تسعين إليه لا يصح العودة لأكل كل ما ترغبين به، فيجب اتباع نظام غذائي جيد وممارسة بعض من الرياضة، ضمن خطوات تثبيت الوزن حتى لا يعود جسمك لاكتساب السمنة من جديد، ومن أهم الخطوات للقيام بذلك…

1- استمري على العادات الصحية، التي كنتي تتبعيها خلال فترة الرجيم، اشربي المياه بقدر كاف لجسمك، وتناولي السلطة مع الوجبات، احرصي على تناول الخضراوات الطازجة والفواكه.

2- ابتعدي عن تناول الأكل أمام التلفزيون، حتى لا تعودي للشراهة في الطعام، ركزي مع وجبة الإفطار كما كنت تفعلين، وابعدي عن الأكل في المساء قبل النوم مباشرة، وابتعدي عن الحلويات والدهون، بهذه خطوات تساعدك الحصول على صحة جيدة، وإضافة لذلك فلن يزداد وزنك.

3- ابتعدي عن الزيوت والدهون في الطعام، استبدلي السكر بالسكريات الطبيعية؛ مثل: الفواكه، أو بديل السكر، احرصي على الخضراوات المسلوقة، وابتعدي عن المقليات والأكل الدسم، لأنه يؤثر على نومك بشكل طبيعي دون اضطرابات.

4- تناولي البروتين خلال وجباتك، فهو يساعدك في الحفاظ على وزنك ويعمل على غلق الشهية ويساعدك على الإحساس بالشبع، ركزي على البيض المسلوق خلال وجبة الإفطار.

5- متابعة وزنك بشكل مستمر، لا يفضل خلال اتباع الحمية الغذائية الرجيم، ولكنه مهم في تثبيت الوزن، وهذا يشجعك على استكمال الطريق وتصليح الخطأ إذا وجدتي عدم نزولك على الميزان، قومي بهذه الخطوة مرة أسبوعيًا.

6- إذا رغبتي في تناول الحلويات، يمكن قطعة صغيرة، ولكن بعد 3 ساعات من الوجبات الرئيسية، حتى يكون جسمك تمكن من عملية الهضم، وابعدي قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكولسترول.

7- قسمي الوجبات لـ5 وجبات، وجبة الفطار الرئيسية، ثم وجبة خفيفة (سناك)، ثم الغذاء، ثم (سناك)، ثم العشاء، واحرصي على تناول الزبادي والليمون في المساء قبل النوم، فهو يساعد على النوم بهدوء وحرق الدهون خلال ساعات النوم.

8- الرياضة مهمة في التخسيس وتثبيت الوزن، احرصي على ممارستها حتى لو كان من خلال المشي أو صعود السلم، ويمكنك الذهاب إلى الجيم مرتين أسبوعيًا.

9- (الرجيم الجزئي)، فهذا حل مناسب لتثبيت الوزن، من خلال عمل الرجيم 3 أيام في الأسبوع، والعودة باقي الأيام لتناول ما تردين، ولكن بكميات معقولة مع شرب المياه وممارسة الرياضة.

10- افقدي 2 كيلو أكثر من الوزن المثالي الذي ترغبين فيه، لأن خلال عملية التثبيت، يبدأ الشخص في زيادة كمية النشويات بالتدريج حتى يتعود الجسم على الطعام، فإنه يتم زيادة الكميات التي كنت تتناوليها، فمثلا العيش في الرجيم يكون ربع رغيف، في مرحلة التثبيت يمكنك العودة إلى نص رغيف، وعليكي معرفة السعرات التي يحتاجها جسمك وحساب ما تتناولين وما يناسبها.

بهذه النصائح تستطيعين تثبيت وزنك، دون العودة للزيادة مرة أخرى، عملية التثبيت سهلة عليكي الحفاظ على شكلك بعد الرجيم، واتباع نظام صحي وشرب المياه بكميات مناسبة، مع الحصول على عدد ساعات من النوم مناسب لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، وممارسة الرياضة على الأقل مرتين أسبوعيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا