3 أرقام سلبية لكرستيانو رونالدو بعد خسارة البرتغال من هولندا

كتب: محمود السيد

ظهر كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال بمستوى سئ خلال مساركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الهولندي في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، والذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح الطواحين، ضمن استعدادات برازيل أوروبا لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقالت شبكة "اوبتا" للاحصائيات، إنه للمرة الأولى التي يفشل كريستيانو رونالدو في تسديد تسديدة في مباراة دولية مع البرتغال منذ نهائي يورو ضد فرنسا في 2016 كان في مباراة اليوم ضد الطواحين الهولندية.

وتابعت الشبكة أن كريستيانو رونالدو للمرة الأولى خلال الموسم الجاري التي يفشل فيها قائد المنتخب البرتغالي في تسديد تسديدة على مرمى الخصوم مع ريال مدريد أو منتخب بلاده بعدما فشل في ذلك اليوم أمام المنتخب الهولندي.

وفشل كريستيانو رونالدو اليوم في مواصلة مسيرته التهديفية للمباراة العاشرة بعدما سجل في 9 مباريات ماضية (8 مباريات مع ريال مدريد ومباراة واحدة مع البرتغال) بـ19 هدف.

وفي ذات السياق، أشارت الشبكة إلى أن المنتخب الهولندي للمرة الأولى منذ 2013 التي يحقق الفوز بفارق ثلاثة أهداف خارج ملعبه.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سجل ثنائية الفوز للمنتخب البرتغالي أمام المنتخب الوطني بهدفين لهدف وديا يوم الجمعة الماضي.

وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره البرتغالي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، ضمن المباريات الدولية الودية التي يخوضها بطل أوروبا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو من العام الجاري.

سجل أهداف المنتخب الهولندي كل من ممفيس ديباي، ريان بابل وفيرجيل فان ديك في الدقائق 12 و32 و45 من زمن اللقاء.

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