هولندا تتغلب على البرتغال بثلاثية وديا

كتب- محمود السيد

تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البرتغالي بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الدولية الودية من أجل استعداد بطل أمم أوروبا لنهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف.

سجل أهداف المنتخب الهولندي الثلاثة كل من ممفيس ديباي، ريان بابل وفيرجيل فان ديك في الدقائق 12 و32 و45 من زمن اللقاء.

اعتمد فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي على طريقة لعب 4-3-3 بوجود ثلاثة لاعبين في الوسط أدريان سيلفا، أندريه جوميز، مانويل فيرنانديز تحت المهاجمين الثلاثة كريستيانو رونالدو، المهاجم الصريح مع ميول ريكاردو كواريزما على الجبهة اليسرى وبرونر فيرنانديز على الجبهة اليمنى لإرهاق دفاع المنتخب الهولندي.

بينما رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي لعب بالطريقة القديمة للطواحين الهولندية 5-3-2 التي تمنحه عمق دفاع بوجود خمسة لاعبين في قلب الدفاع و3 في الوسط تحت اللاعبين ذوى إمكانيات الجناحين ريان بابل وممفيس ديباي.

وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة بالاستحواذ على الكرة وسط لعب نظيره الهولندي على الهجمة المرتدة التي استغلها ممفيس ديباي من أجل هز شباك حارس ليون، أنتوني لوبيز بالدقيقة 11 بعد عرضية من فان ديك بيك.

وطالب قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو باحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحته بعدما سدد أرضية الملعب وليس الكرة بعد اشتراك ناثان أكي، مدافع المنتخب الهولندي الكرة معه.

وفشل بطل أوروبا منذ هدف ممفيس ديباي في الوصول لمرمى الحارس ياسبر سيليسين على الرغم من السيطرة الكبيرة على الكرة حتى الوصول الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

ونجح ريان بابل في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الهولندي من عرضية رائعة من ماتياس دي ليجت في الدقيقة 32 في المحاولة الثانية من الطواحين على مرمى البرتغال.

بعد الهدف الثاني لمنتخب الهولندي، غير فرناندو سانتوس من وقوف اللاعبين على أرضية الملعب بخروج كريستيانو رونالدو على الجبهة اليسرى واليمنى بمرونة تكتيكية بينه وبين كواريزما وفيرنانديز في هجوم برازيل أوروبا.

وجاءت أول هجمة للمنتخب البرتغالي على مرمى نظيره الهولندي في الدقيقة 41 بعد انفراد برونو فيرنانديز من الجبهة اليمنى لكن كانت تسديدته سهلة على الحارس ياسبر سيليسين قبل أن يرد عليه ديباي برأسية قوية تألق أمامها انتوني لوبيز من عرضية رائعة فالينها بالدقيقة 42.

وسجل فيرجيل فان ديك، قائد المنتخب الهولندي الهدف الثالث لطواحين الهولندي بعد تمريرة بالرأس من ماتياس دي ليجت في نهاية الشوط الأول وسط تقدم الضيوف بثلاثية نظيفة على أصحاب الأرض بالرغم من استحواذ البرتغال على الكرة.

وحاول سانتوس تنشيط الأمور في المنتخب البرتغالي بثلاثة تغييرات بخروج رولاندو وأدريان سيلفا أندريه جوميز ودخول نيتو وجونزاليس جيديس وأندريه سيلفا في مطلع الشوط الثاني.

وتألق ياسبر سيليسين، حارس هولندا في رأسية قوية من قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وتحسن مستوى المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني بعد تغييرات سانتوس وسط ضغط على دفاعات المنتخب الهولندي من أجل تقليص الفارق مع الطواحين، والذي لعب أغلب هجماته من الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها جواو كانسيلو والبديل جيلسون مارتينيز.

ولعب المنتخب البرتغالي بعشرة لاعبين منذ طرد جواو كانسيلو في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، الذي وضع بطل أمم أوروبا في 2016 في أزمة للعودة في اللقاء.

واستبدل فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، كريستيانو رونالدو، ودخول جواو موتينيو في الدقيقة 67 من أجل إراحة لاعب ريال مدريد الذي سيوقف مسيرته التهديفية للمباراة التاسعة على التوالي (8 مع ريال مدريد، مباراة مع البرتغال) عقب فشل في التسجيل اليوم، ولن يعادل رقمه السابق من 11 فبراير حتى 2 أبريل 2011.

وتراجع مستوى المنتخب البرتغالي منذ طرد كانسيلو وخروج كريستيانو رونالدو وسط اعتماد برازيل أوروبا على الحلول الفردية، التي كانت من تسديدة ماريو روي بالدقيقة 74 التي تصدى لها سيليسين ببراعة.

ولم يستغل المنتخب الهولندي النقص العددي لنظيره البرتغالي وسط استمرار رونالد كومان، مدرب الطواحين على الهجمة المرتدة التي سجل منها الأهداف الثلاثة في الشوط الأول.

وكان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره المصري بهدفين لهدف يوم الجمعة الماضي، بينما الهولندي خسر بهدف من الإنجليزي.

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