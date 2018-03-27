محكمة برازيلية ترفض استئناف دا سيلفا بما يفتح المجال أمام إمكانية سجنه

رفضت محكمة برازيلية دعوى استئناف قدمها الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد حكم بالسجن لمدة 12 عاما الصادر بحقه، مما يفتح الطريق لاعتقاله ما لم تصدر المحكمة العليا قرارا مخالفا خلال 10 أيام.

وكانت المحكمة في بورتو أليجري أيدت بالفعل إدانة لولا بالفساد وغسل الأموال، وكان من المتوقع أن يكون الحكم الصادر يوم الإثنين نهائياً.

لكن محامي دا سيلفا قال لبوابة (جي 1) الإخبارية، إنهم قد يجدون طريقة لتقديم استئناف جديد في نفس المحكمة.

كما قدم المحامون استئنافا في المحكمة العليا، وطلبوا بألا يقضي دا سيلفا 72 عاما، أي عقوبة بالسجن حتى يستنفد جميع الطعون.

وإذا رفضت المحكمة العليا أمر الإحضار في 4 إبريل، يمكن سجن دا سيلفا بعد ذلك بقليل، ولايزال بإمكان محاميه البحث عن مزيد من الثغرات القانونية لإخراجه من السجن.

وأدين لولا بتجديد شقة خاصة على شاطئ البحر من قبل شركة تسعى للحصول على عقود حكومية.

وترتبط هذه القضية بفضيحة فساد "لافا جاتو" في شركة بتروبراس الحكومية للنفط، والتي تورط فيها عشرات السياسيين ورجال الأعمال.

وأيدت محكمة الاستئناف في بورتو أليجري الإدانة في يناير ورفعت فترة سجن لولا من تسعة أعوام ونصف العام إلى 12 عاما وشهر واحد.

ولايزال من غير الواضح ما إذا كان الوضع القانوني لدا سيلفا سيمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر، والتي كان يتوقع أن يفوز بها بهامش واسع.

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