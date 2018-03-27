السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثي بالصواريخ

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام لأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي.

وحسبما ذكرت شبكة "العربية" عبر موقعها الرسمي، فقد طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وتأتي هذه الرسالة السعودية قبل يوم من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام أنطونيو جوتيريس مساء اليوم الثلاثاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد عرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

كما أكد المالكي، أن إيران تستغل ميناء الحديدة لتهريب تلك الصواريخ، عارضاً صورة لعناصر حوثية ترتدي زياً مدنياً تتولى مهمة إطلاق الصواريخ.

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