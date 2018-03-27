حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على اغلب مناطق شرق ليبيا هذا اليوم مع فرصة لسقوط امطار متفرقة على غرب ليبيا مساء اليوم ويوم الغد.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين( 17 – 24 ) درجة مئوية تصل إلى (26) درجة على سرت وأبونجيم وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده تشهد تكاثر للسحب من مساء يوم الغد مع احتمال لسقوط امطار متفرقة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (22-28) درجة مئوية على الساحل وتتراوح مابين (31-34) درجة على باقي المناطق تتحول الرياح بعد الظهر الى غربية فشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مع تحسن تدريجي في الرؤية ورياح نشطة الى قوية السرعة مساء الغد على اغلب المناطق.

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة سماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال لسقوط امطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28- 31) درجة مئوية ولا تتجاوز (25) درجة على غدامس , وتكون الرياح مساء الغد شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب المناطق .

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالسماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر على الكفرة مع احتمال لسقوط امطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 31 – 34) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد تتحول الرياح الى شمالية غربية مساء الغد معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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