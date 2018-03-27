مقاتلات قطرية تعترض طائرات مدنية إماراتية وتجبر أحد الطيارين على المناورة

عين ليبيا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان لها أمس الاثنين، أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نددت الهيئة بالعمل الاستفزازي حسب وصفها وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

مضيفة أن قائد إحدى الطائرتين اضطر إلى إجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

هذا وأكدت الهيئة على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي، نتيجة هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وأكدت ايضاً شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع الحادثة وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى.

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