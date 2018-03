المتوسط:

صرح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكد سلمان خلال ترؤسه مجلس الوزراء بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران.

كما أعرب العاهل السعودي، عن تقديره لقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

The post العاهل السعودي: النظام الإيراني متورط في دعم الحوثيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية