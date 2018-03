اليونيسيف: المتنازعون باليمن لم يستجيبوا لمطالبات حماية الأطفال

المتوسط:

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، “يونيسيف” اليوم الثلاثاء، أن مطالبتها لأطراف النزاع في اليمن، بالتوصل إلى تسوية سلمية من أجل حماية الأطفال وتخفيف معاناتهم لم تنجح​​​، وأضافت أن نداءات ودعوات اليونيسيف المتواصلة عل مر السنين لم يُستجب لها.

وأوضحت المديرة الإعلامية الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جولييت توما، أن محاولات اليونيسيف، أنه “من الواضح أن محاولات اليونيسيف لمطالبة أطراف النزاع، أو أولئك الذين يؤثرون على أطراف النزاع، لم تنجح، برغم دعوتهم منذ بداية النزاع في اليمن، قبل ثلاثة أعوام، للوصول إلى تسوية سلمية مبنية على حل سلمي، وذلك من أجل حماية الأطفال.

هذا وأعلنت “يونيسيف”، أن نحو نصف مليون طفل اضطروا لترك الدراسة منذ تصاعد النزاع في اليمن مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين عام 2015.

