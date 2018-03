المتوسط:

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من خطورة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن السماح للمستوطنين إقامة طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدان المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم، في مدينة رام الله، تلك الإجراءات، معتبرا إياها سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب”، وتتحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عنها.

كما أدان الوزارء الفلسطيني، الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في مدينة القدس بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وطالب المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية لحماية الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

The post «الوزراء» الفلسطيني يحذر من الإجراءات الاحتلالية بالمسجد الأقصي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية