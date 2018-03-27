هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل كريب الفراخ

من وقت إلى آخر، يشتهي أطفالنا وجبة سريعة مصنوعة من شرائح اللحم أو الدجاج مع الجبن، وخوفا على صحتهم نرفض شراءها من المحلات والمطاعم، وفي نفس الوقت لا نعرف طريقة تحضيرها وصنعها.. نعم أمر سخيف للغاية. سيدتي.. إذا كنت ترغبين في تحضير وجبة مختلفة اليوم لأطفالك، يحبونها ويفضلونها عما يروه في المحلات، إليك طريقة عمل كريب الفراخ.

سيدتي في البداية سوف نقوم بتحضير عجينة الكريب حتى نسهل عليكِ الأمر.. لا تفوتي السطور التالية

المكونات:

– كوب دقيق أبيض

– كوب حليب – ثلاث بيضات

– ربع كوب زيت

– ربع ملعقة ملح

– نصف ملعقة سكر

طريقة التحضير:

– في إناء غويط، ضعي الدقيق وأضيفي إليه الملح والسكر.. واستمري في التقليب حتى يمتزجا معا.

– أضيفي إلى الخليط الزيت، وافركي الخليط بيدك عدة مرات، ثم أضيفي البيض، وقلبيهم جيدا حتى يتحول الخليط إلى عجينة في يدك.

– أضيفي الحليب إلى الخليط، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة سائلة.

– في طاسة كبيرة الحجم وغير لاصقة للطعام، اسكبي العجينة بواسطة ملعقة كبيرة، ثم افرديها على شكل قرص كبير دائري، وحمريها على الجانبين.. تذكري أن تكون النار هادئة.

– كرري هذا مع باقي العجين، إلى أن ينتهي.

حشو الكريب:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الفراخ

كوب بصل مبشور

كوب فلفل ملون

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

ملعقة بهارات

ملعقة كاري

طريقة التحضير:

– في طاسة القلي، ضعي ملعقة من الزيت حتى يسخن جيدا.

– أضيفي إلى الزيت كوب البصل وكوب الفلفل وقلبيه جيدا إلى أن يحمر لونه قليلا.

– أضيفي إليهم شرائح الفراخ مع ملعقة فلفل أسود وأخرى ملح وأخرى بهارات، وقلبيه جيدا واتركيه 20 دقيقة على نار متوسطة.

– بعد مرور الوقت، نبدأ فى الحشو عن طريق وضع واحدة من عجينة الكريب على الرخامة أو شيء مسطح.

– ضعي خليط الفراخ وسط عجينة الكريب، ولف كل واحدة على حدة بشكل القرطاس وتحميرها فى الطاسة.

التقديم:

يمكنك تحضير طبق من الخضراوات الطازجة أو الكاتشب والمايونيز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا