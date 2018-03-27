الفازلين حل مذهل لـ9 مشاكل.. يعالج هيشان الشعر

من شهور قليلة، اعتدت على استخدام الفازلين بديلا عن كريم ترطيب البشرة، واندهشت من نتائجه السريعة، التى لم أحصل عليها من بعض المنتجات الأخرى، ما جعلني ألقي نظرة عليه أكثر عمقا، فاكتشفت أن الفازلين له استخدمات مذهلة، وله تأثير كبير على البشرة والجسم والجلد.

مؤكد أنك ستعرفين خلال النقاط التالية كيف تستخدمين الفازلين في أشياء كثيرة، بجانب أنه سيعطي لك بشرة ناعمة ورطبة، لا تفوتي قراءة الـ9 نقاط التالية.

1- للأقدام الجافة

بالفعل، هو علاج متوفر لديك للأقدام والكعوب المشققة، وللحصول على نتائج مدهشة عليك تدليك قدميك به كل يوم بعد تنشيفها جيدا، ثم ارتداء زوج من الجوارب حتى الصباح، ثم غسل القدمين بماء فاتر مرة ثانية وتنشيفها جيدا.

2- مرطب للوجه

لا تقلقي هو لن يسد مسام الوجه، ويمكنك استخدامه كمرطب فعال للوجه كل صباح للحصول على بشرة ناعمة ورطبة أيضًا.

2- مثبت حواجب

إذا كنت في حاجة إلى تقليم الحواجب وقصها، فالفازلين مادة مناسبة لهذا الغرض من خلال وضعه على الحواجب وتسريحها ثم قصها.

3- مثبت للرموش

أيضا يمكنك استخدامه كنوع طبيعي لتطويل الرموش وتكثيفها من خلال استخدام فرشاة ماسكارا قديمة وتغميسها في الفازلين ووضعها على الرموش، وأيضا يقوم الفازلين بفك غراء الرموش الصناعية، حال وضع قليل منه عليها.

4- لمنع تلطيخ الصبغة

حتى تتفادي تلطيخ الرأس بالصبغة أو الحنة، عليك دهن جبهتك بالفازلين وبعد الانتهاء امسحي جبهتك بقطنه، وأيضا يمكنك استخدام الفازلين لتفادي تلطيخ القدمين واليدين عند وضع المنايكير بنفس الطريقة السابقة، التى هى وضع قليل من الفازلين على اليد وبين الأصابع قبل وضع المنايكير.

5- لتشقق الشفاه

إذا كنت تعانين من شفاه مشققة، عليك وضع الفازلين كل صباح عليها حتى تحصلي على شفاه رطبة، ويمكنك أيضًا استخدام الفازلين فى تفتيح لون الروج من خلال وضع قليل منه على الشفاة ثم وضع الروج.

6- مزيل للمكياح

يمكنك استخدامه أيضا مزيل مكياج طبيعي من خلال تغمس قطنة في قليل من الفازلين، ومسح الوجه والعينين والشفاه. ولن يعطي لك بشرة جافة مثل بعض المنتجات الأخرى.

7- هيشان الشعر

نعم هو أفضل شىء يمكنك وضعه على شعرك إذا كان مجففا بالمكواة وهايش، من خلال وضع قليل منه على شعرك ثم تسريحة.

8- للحذاء الجديدة

ضعية على قدمك وأيضا على حروف الحذاء، فهو يعمل على منع احتكاك قدميك به.

9- مسح البقع من على الأخشاب

يعمل على إزالة البقع من خلال وضع قليل منه على البقعة ثم مسحها بقطعة قماش قطنية.

عزيزتي.. استخدامات الفازلين كثيرة للغاية، وسعره أيضا في متناول اليد، لذلك عليك شراء عبوة منعه ووضعها في غرفتك لاستخدامها كل يوم وفى كثير من الأغراض السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا