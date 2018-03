الجيش اليمني: مقتل 8 عناصر من ميليشيا الحوثي في جبهة المصلوب

المتوسط:

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في عملية نوعية للجيش الوطني في جبهة المصلوب، غربي محافظة الجوف شمالي شرق اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مدير أمن المصلوب، الرائد محمد جعفر، في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الجيش الوطني في جبهة المصلوب، نفذ عملية نوعية بالهجوم على موقع للمليشيا الحوثية في منطقة الهيجة، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر المليشيا الحوثية، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة كانت بحوزة المليشيا.

وكان الجيش الوطني اليمني نفذ الليلة الماضية عملية مماثلة في منطقة سداح، أسفرت عن مقتل عنصرين من المليشيا الحوثية وإصابة آخرين.

