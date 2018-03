المتوسط:

أدان مجلس الشباب في حركة فتح بساحة غزة بشدة، حملة الاعتقالات التي ينفذها جهاز الأمن الوقائي في صفوف كوادر من حركة فتح في الضفة الغربية.

وأفادت قناة الغد الإخبارية، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل القيادى الفلسطينى بحركة فتح رأفت عليان، بالرغم من جهوده الممتدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحرصه على قوة وتماسك حركة المقاومة الفلسطينية فتح.

