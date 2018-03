أمريكا: لن نقبل بسوء سلوك روسيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في بيان اليوم الاثنين، إن الاثني عشر دبلوماسياً الذين سيتم طردهم من الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك متورطون في “أنشطة تجسس” “وانتهكوا حق الإقامة في الولايات المتحدة”.

وأضافت هيلي أن قرار الولايات المتحدة ودول أوروبية بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس “ترسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نقبل بسوء سلوك روسيا”.

وتابعت هيلي قائلة “بعيداً عن سلوك روسيا المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء العالم ، مثل مشاركتها في الأعمال الوحشية في سوريا، وأعمالها غير القانونية في أوكرانيا، فإنها تستخدم الآن سلاحاً كيميائياً داخل حدود أحد أقرب حلفائنا”. وذكرت هيلي “هنا في نيويورك، تستخدم روسيا الأمم المتحدة كملاذ آمن للأنشطة الخطرة داخل حدودنا”.

يذكر أن قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا قد تسبب في توتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

وأعلنت الولايات المتحدة، العضوة في الناتو، عن طرد 60 رجل مخابرات روسي واغلاق القنصيلة الروسية في سياتل فيما أعلنت ألمانيا طرد اربعة دبلوماسيين روس على خلفية القضية.

من جانبه، أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، بأن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، ستقوم بطرد دبلوماسيين روس.

