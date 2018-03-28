هاني رمزي: كوبر ظلم المنتخب أمام اليونان

قال هاني رمزي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأوليمبي، إن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ظلم بعض اللاعبين الذين شاركوا خلال لقاء اليوم أمام اليونان، بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين الجدد، وإبعاد العناصر الأساسية، ما أدى لتراجع الأداء بشكل كبير عما كان عليه في المباراة الأولى أمام البرتغال، التي ظهر فيها منتخبنا الوطني بشكل متميز بصرف النظر عن الخسارة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف "رمزي" في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت قائلاً: "كوبر كان من الممكن أن يقوم بمنح بعض اللاعبين الفرصة في وجود عدد من العناصر الأساسية، حتى لا يظهر عدم الانسجام بين اللاعبين، مثلما كان الحال خلال الشوط الأول، والذي شهد مشاركة 9 لاعبين جدد دفعة واحدة".

وتابع رمزي: "أداء المدير الفني الأرجنتيني خلال لقائي البرتغال واليونان في معسكر سويسرا، لم يطمئن الجماهير على مستوى البدائل، لا سيما بالنسبة للعناصر الهامة مثل محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي".

وخسر منتخب مصر من اليونان بهدف دون رد أحرزه "نيكولاوس كاريليس" في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، ولم ينجح بدلاء منتخب مصر في إدراك التعادل وظهروا بمستوى متواضع في الشوط الأول من اللقاء قبل أن يتغير الأداء إلى الأفضل عقب نزول عمرو وردة وعبد الله السعيد ومحمود عبد المنعم كهربا.

كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة يكاترينبورج الروسية، أما المباراة الثانية للفراعنة في البطولة تأتي أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض في الثامنة من مساء يوم 19 يونيو 2018، على ملعب كريستوفسكي، بمدينة سانت بطرسبرج.

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