تركي آل الشيخ بعد رباعية بلجيكا: نحن أبطال في البلاي ستيشن

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية،غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر به منتخب الأخضر في المباراة الودية التي خسرها أمام بلجيكا بأربعة أهداف دون رد ، وقال آل الشيخ في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في تويتر: مستوى الأخضر أمام بلجيكا سيء! يجب العثور على رأس حربة، وعبدالله الحمدان رغم صغر سنه لكنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي!".

وأضاف: يجب أن نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل.. وأجرب لاعب شاب ولا أتحمل السهلاوي يتعثر بالكرة!، للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن… العيب ليس في المدرب بيتزي.

وعن طريقة لعب المنتخب قال تركي آل الشيخ: "الخطة … شتت … ضيع وقت … طلع أوتات … ركز على كرة ثابتة … وورني أحد الآن يقول رجعوا لعيبة المنتخب … هؤلاء يحتاجون معسكر شهور … بعضهم لازم نبدأ من أ -ب!.

وتسببت الخسارة أمام بلجيكا برباعية في نوبة غضب شديدة في الأوساط الكروية السعودية خاصة ان الأخضر لم يظهر بمستوى جيد يطمئن الجماهير السعودية استعداداً لإنطلاق المونديال في يونيو القادم.

وسحق المنتخب البلجيكي نظيره السعودي برباعية نظيفة وديا ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في روسيا يونيو المقبل، التي جمعتهما اليوم في ملعب "الملك بودوان" وسط أداء قوي ومقنع من زملاء إيدين هازارد وسيئ ومتواضع من المنتخب العربي المتواجد ضمن المجموعة الأولى مع مصر وروسيا وأوروجواي ، أحرز الأهداف للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو "هدفين" وميتشي باتشواي وكيفن دي بروين، في الدقائق 13 و39 و77 و78

وتعتبر الهزيمة، هي الثانية للسعودية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد السقوط أمام العراق 4-1، في حين فاز معه الأخضر على مولدوفا 3-0، وتعادل مع أوكرانيا بهدف لمثله يوم الجمعة الماضي في اللقاء الذي أقيم في أسبانيا ضمن المرحلة الثالثة من استعدادات الأخضر لمونديال روسيا .

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