نتنياهو يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات

ذكرت تقارير إعلامية في إسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى، بعدما نقل إليه لمدة قصيرة، الثلاثاء، جراء إصابته بحمى شديدة.

وأفادت تقارير، بأن نتنياهو 68، عاما، أجرى فحصا طبيا في مركز هداسا الطبي بالقدس، وخرج منه مساء الثلاثاء.

وذكر مكتب نتنياهو، أن نتيجة الفحص أظهرت إصابة نتنياهو بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي.

وأكد متحدث باسم نتنياهو، إصابته بتلك العدوى، بينما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن طبيب، أن نتنياهو لم يأخذ وقتا كافيا للنقاهة، بعد إصابته بالتهاب في الحلق قبل أسبوعين.

كان نتنياهو، وزوجته سارة، وابنه يائير، قد جرى استجوابهم أمس الأول، الإثنين، من قبل الشرطة في اتهامات بالفساد.

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