الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يعين أبي أحمد رئيسا للوزراء

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية، التي تديرها الدولة، أن الائتلاف الحاكم اختار أبي أحمد، رئيسا جديدا للوزراء، الثلاثاء، في أعقاب استقالة هايلي مريم ديسالين، الشهر الماضي.

وقالت الهيئة، إن مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، المؤلف من 180 عضوا، اختار أبي لخلافة هايلي مريم، في رئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء.

وقالت "أجرى المجلس تصويتا في جلسة اليوم، وانتخب أبي أحمد رئيسا له". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، أن أبي حصل على أكثر من 60 بالمائة من الأصوات في المجلس.

وسوف يقود أبي، الذي ينحدر من عرقية الأورومو، حكومة ثاني أكبر بلدان إفريقيا سكانا.

ويواجه الائتلاف الحاكم صعوبة في احتواء اضطرابات عنيفة مستمرة منذ 2015، تشكل أكبر تحد لسيطرته على السلطة منذ 1991.

كان هايلي مريم، قد قدم استقالته الشهر الماضي، في مسعى لتمهيد الطريق أمام الإصلاحات. جاءت استقالته بعد موجات إضراب ومظاهرات قرب العاصمة، أجبرت الحكومة على الإفراج عن أعضاء بالمعارضة.

ويواجه أبي تحدي تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي وعدت بها الحكومة. وعليه أيضا علاج الخلافات التي نشبت داخل الائتلاف الحاكم.

ويقول محللون، إن تعيين أحد المنتمين لعرق الأورومو في أقوى منصب سياسي في البلاد قد يهدئ التوتر.

ويشكل الأورومو 34 بالمائة من سكان إثيوبيا، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، لكنهم لم يتولوا السلطة في تاريخ البلاد الحديث.

وقاد الأورومو، إلى جانب الأمهرية، وهي جماعة عرقية رئيسية أخرى في البلاد، احتجاجات بالشوارع ضد الحكومة منذ 2015.

وأبي زعيم المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، أحد الأحزاب الأربعة القائمة على أساس عرقي، ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية.

ويتحدث أبي ثلاث لغات إثيوبية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في السلام والأمن من جامعة أديس أبابا، وخدم في الجيش. وعمل أيضا لفترة وجيزة وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في حكومة هايلي مريم.

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