صرح جهاز مكافحة الارهاب العراقي، باعتقال ما يعرف بأمير الصحراء في تتظيم داعش المدعو”صعب عبد الله العيساوي” ومعاونه ذياب العيساوي في محافظة الأنبار.

وأضافت سكاي نيوز عربية نقلا عن مراسلها في العراق، أن العملية نفذتها قوة إنزال جوي خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب أن العيساوي مسؤول عن تفخيخ السيارات في عمق الصحراء.

