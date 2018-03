المصريون يواصلون التصويت بآخر أيام الانتخابات

المتوسط:

استعدت مراكز الاقتراع في مصر، اليوم الأربعاء، لاستقبال الناخبين خلال اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال جيد في كافة المحافظات، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا على غرار اليومين السابقين.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي إن الإقبال على التصويت، خلال ثاني أيام الرئاسيات، كان”جيدا ومُرضيا”، متابعا أن كثافة الإقبال أمر مهم جدا.

وينافس السيسي الذي انتخب في 2014، مرشح واحد هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

