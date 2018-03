القوات اليمنية تتصدى لهجمات ميليشيات الحوثي الإيرانية

المتوسط:

استطاعت القوات الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، صد هجمات للمتمردين الحوثيين في محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مواقع في تباب الخزان ومواقع أخرى في مديرية حيفان جنوبي تعز.

وأكدت المصادر الميدانية، أن الهجوم الفاشل تزامن مع معارك وقصف مدفعي متبادل بين الجانبين في منطقة المفاليس بالمديرية ذاتها.

كما قامت طائرات التحالف العربي بقصف مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في منطقة المفاليس وعزلة الأعبوس.

