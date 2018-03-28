السراج والصفقة الرئاسية … بقلم / محمد الامين

لا ألوم أمثال السراج -الذين أتوا إلى عالم السياسة بمحض المصادفة، وبعضهم وجد نفسه بضربة حظ في منصب قيادي أو تنفيذي لم يكن أشد المتفائلين يتنبأ له به- على طموحهم أو توقهم إلى مزيد تثبيت الأقدام في الميدان..فالسراج كان في بداياته كمن ألقي به في بحر من النار..

وهذا ايضا شأن غيره من ساسة هذه الحقبة.. لكننا ينبغي أن نلوم العجز والغباء وسياسة صناعة الجمود و”تجميد الملفات”. ما أغرى السراج بالمنصب، ومنحه الشجاعة وبثّ فيه الطموح أمران: أولهما الفراغ الذي يتركه الجمود.. والفراغ منحه الوقت كي يلتفت يمنة ويسرة ويطمع في الاستمرار بمنصب لا يهمني مدى استحقاقه له، بقدر ما يهم سبيل الاوصول إليه، أعني الطريقة القانونية التي لا تمر سوى عبر الانتخاب المباشر وحكم الشعب.. لا يهم مدى جدارة السراج بالمنصب.. لأنه لا أحد جديرا بمنصبه اليوم.. لأنه لا معايير واضحة في التكليف.. ولا سبيل واضحا للوصول إلى المناصب..

فلكي تصل إلى منصب، عليك أن ترتبط بصانعي السياسة الليبية والفاعلين بالخارج.. وعليك أن ترتب أمورك مع من بأيديهم السلاح.. وتصطلح بأي شكل مع المسيطرين على تدفق النفط.. وتمنح الامل والوعود، وحتى التنازلات لزبائن النفط والغاز من شركات وحكومات.. هذه الشروط متوفرة في السراج.. وطول الوقت الذي منحه الجمود جعله يستوفي الشروط تدريجيا، ويُثري سيرته الذاتية بالتنازلات والصاداقات والعناق والمصافحات مع الجوار في الشرق والغرب والشمال والجنوب..

لكن لماذا رفض حفتر صفقة المشاركة وهو يعلم أنه لن يستطيع الوصول إلى حكم ليبيا في المدى المنظور إلا بمعجزة؟ هل يؤمن بالمعجزات؟ أم أن له ثقة بمشاريع الخارج وتحالفات اللحظة الاخيرة؟ لا أحد يعلم.. من الذي أراد لأسرار هذه الحكاية أن تظهر إلى العلن؟ ربما هم العرب المختلفون مع السراج.. والمنهكون من فشل جهود إيجاد بديل سريع أو إحداث شغور سريع في المنصب!! أين الليبيون من هذا؟ الجواب واضح ومعلوم هذه المرة.. اسألوا من تخلفوا عن اجتماع المنظمة العالمية للجمارك الذي حضره الايطالي نيابة عن الليبيين، وستفهمون كل شيء..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا