هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الكريب بالموز والكراميل

من وقت إلى آخر، يشتهي أطفالنا وجبة من الحلوى، مصنوعة من الخبز المقرمش المغموس في الشيكولاتة السائحة أو في السكر المطحون الساخن، وخوفا على صحتهم نرفض شراءها من المحلات و المطاعم وفي نفس الوقت لا نعرف طريقة تحضيرها وصنعها.. نعم أمر سخيف للغاية.

سيدتي..إذا كنت ترغبين في تحضير حلوى مختلفة اليوم لأطفالك، يحبونها ويفضلونها عن ما يرونه في المحلات، إليك طريقة عمل الكريب الحلو..

في البداية دعينا نحضر عجينة الكريب

المكونات:

– كوب دقيق أبيض

– 2 بيضة

– 4 ملاعق سكر مطحون

– 2 كوب حليب

– 4 موزات

– ملعقة فانيليا

– كوب زبدة

طريقة التحضير:

في إناء سميك.. اخفقي البيض وأضيفي إليه الفانيليا والسكر والدقيق.. واستمري في التقليب حتى يمتزجا معا.

أضيفي إلى الخليط ملعقتين من الزبدة وافركي الخليط بيدك عدة مرات، لا تنسي التقليب جيدا حتى يتحول الخليط إلى عجينة في يدك.

أضيفي الحليب إلى الخليط، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة سائلة.

في طاسة كبيرة الحجم وغير لاصقة للطعام، اسكبي ملعقتين من الزبدة وبعد أن تسخن جيدا ضعي العجينة بواسطة ملعقة كبيرة، ثم افرديها على شكل قرص كبير دائري، وحمريها على الجانبين.. تذكري أن تكون النار هادئة.

كرري هذا مع باقي العجين، إلى أن تنتهي.

طريقة عمل الحشو

ضعي الموز وسط الكريب ثم لفيه مثل المحشي أو على شكل قرطاس.

التقديم

اقترح عليك رص الكريب في صينية بها رشة زبدة ووضعها في الفرن دقائق حتى يقدم ساخنا ورشي عليه قليل من الكراميل.

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