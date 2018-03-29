لو أنت حمل.. ابحث عن 4 أبراج لحياة مستقرة وسعيدة

لست وحدك من تبحث عن شخص قريب منك في الصفات والطباع، عزيزي.. كلنا هكذا، وهناك من تنتهي به الحياة باحثًا عن هذا الشخص دون جدوى، لكن لن يحدث معك نفس الشىء طالما قررت أن تدخل عالم الفلك وتقرأ صفاتك وتوافق الأبراج الأخرى معها.. وتعتبر صفات الأبراج الأخري هي دليل إرشادي سوف يساعدك على بناء علاقات عاطفية واجتماعية ومهنية أيضا.

انصحك ألا تفوت قراءة النقاط التالية إذا كنت تبحث عن حياة مستقرة وسعيدة..

في الحب.. برج السرطان الأفضل لك

عزيزي الحمل.. دعنا نتحدث عنك في البداية ونذكرك بعدة صفات وطباع معروف بها، منها الشغف والمغامرة وخوض التجارب، وأيضا الابتعاد عن الملل ومحاولة التمتع بكل شيء في الحياة والبحث عن شريك يهتم بك في كل وقت، وبرج السرطان مناسب إلى حد كبير لك كشريك لكونه معروفا بأنه يهتم بالآخرين ويضع عائلته وشريك حياته في المرتبة الأولى دائما.. وهذا ما تبحث عنه.

لا تقلق.. النقاط التالية سوف تساعدك للتقرب من السرطان بسهولة وتتمتع بحياة هادئة..

1- تقبل الاختلاف في السرطان لأنه لا يقتنع بسهولة، لكنك قادر على إقناعه دائما.

2- الانتباه كثيرا إلى كلامه والتفاعل مع مشاعره.

3- عبر له عن حبك دائما حتى يعطي لك الاهتمام الذى تحتاجه منه.

4- تقبل حالته المزاجية للتنزه معك دائما في كل حالاته.

في الصداقة.. الجوزاء الأصدق معك

لست وحدك من يبحث عن صديق يتمتع بحفظ الأسرار والتواجد في كل الأوقات والمواقف، لكن حتى تحصل على هذه الصداقة عليك معرفة ماذا تستطيع أن تقدم للصديق حتى تحصل أنت عليه، وأنت تستطيع أن تقدم المغامرة والشغف والمساندة، وتبحث عن المشاركة.. مظبوط أنت تبحث عن شخص يشاركك كل شيء، و الجوزاء على استعداد إلى ذلك، وعلاقة الصداقة بينكما ناجحة للغاية تسودها العلاقات الكثيرة، والمعارف الأكثر، والسفر، والعمل، والتمتع بكل شىء.

في العمل.. برج الأسد سند لك

جيد للغاية في العمل، ومهني وملتزم كثيرا وطموح أيضا، تركض كالحصان وراء أحلامك وتنظم الوقت والحياة للوصول إلى ما ترغب، ومن يشاركك العمل عليه أن يتميز بعدة صفات منها الملاحظة الدقيقة والذكاء مع سرعة التصرف، وأيضا الدعم و المساندة، وهذا ما يتمتع به برج الأسد.

الحياة الاجتماعية.. الدلو يقدم الدعم الإنساني

عاطفي ومتدين أنت للغاية، وهذا ما يجعلك تبحث عن عمل تطوعي وإنساني يدعم روحك ويعطي لك السلام والأمان، لكنك دائما في حاجة إلى شخص يأخذك من يدك إلى هذا المكان، والدلو الوحيد الذى يستطيع أن يقدم لك هذا دون طلب منه، لأنه منغمس في الأعمال الإنسانية دائمًا.

عزيزي..دعنا نقول أن الأبراج السابقة هي الأقرب إليك على كافة المستويات، فإذا اقتربت منها سوف تنجز الكثير في العمل وتشعر أن الحب يغذي الحياة وأن العمل الإنساني يعطي لنا طاقة و قوة.. اقترب من هذه الأبراج ولا تقلق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا